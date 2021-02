Jüri Ratas soovib koroonapiirangute kohest karmistamist

Ratas ütles, et Eesti inimesed ja ametkonnad on kriisis tublid olnud, aga kasvavate koroonanäitajate tõttu pole pääsu piirangute karmistamisest. "Kui nii edasi läheb on ühel hetkel kõik kinni ja seda musta auku ei soovi keegi," ütles Ratas.

Tema sõnul on oluline saada praegu juba 1,2 peale kasvanud nakkuskordaja R tagasi alla ühe. R näitab, kui mitut inimest üks nakatunu omakorda nakatab. Kui nakkuskordaja on alla ühe, siis viiruse levik aegamööda väheneb, kui üle ühe, siis viiruse levik laieneb.

Peaminister Kaja Kallas Reformierakonnast on väljendanud skepsist piirangute laiendamise mõttekuse ja ka võimaluse kohta, sest inimesed ei pea piirangutest alati kinni. Ratas pakkus aga kaks kohta, kus on võimalik piiranguid kehtestada, nimelt hariduse ja meelelahutuse. Ta tegi ettepaneku, et peale järgmise nädala koolivaheaega jätkaksid koolid distantsõppega ja seda üle Eesti. Ratase sõnul on praegu isegi väikeseid maakoole, kus on koroona sees ja levib.

Samuti pidas ta kaheldavaks, kas restoranid peavad ikka õhtul üheksani lahti olema. Tema arust võiks need sulgeda juba 5-6 ajal. Kaja Kallase valitsuse üks esimesi samme oli koroonapiirangute ühtlustamine riigis. Kui enne seda olid Harjumaal ja Ida-Virus söögikohad lahti seitsmeni, aga mujal piiranguid polnud, siis kuu aja eest kehtestati üldine piirang, mis pani söögikohad kinni kell üheksa. Ratas tooks sulgemisaja üle riigi mitu tundi varasemaks.

Ratase sõnul tuleb piirangud praegu peale panna, et vältida hilisemaid ja palju hullemaid piiranguid.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!