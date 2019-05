Jüri Ratas sõitis maksumaksja kulul salapärasele Bilderbergi kohtumisele! Millest seal ikkagi räägitakse?

Independent kirjutas, et iga-aastaselt toimuvad protestiaktsioonid Bilderbergi kohtumiste lähistel, et avaldada meelt “ülemaailmse varivalitsuse” vastu. Vandenõuteoreetikute kohaselt on Bilderbergi kohtumisel osalevate liidrite eesmärk luua ülemaailmne valitsus, mis riigikorra järgi see aga töötaks, pole selge. Mõned vandenõuteoreetikud on kindlad, et tahetakse luua marksistlikel põhimõtetel ühtne süsteem. Teised arvavad, et üritatakse läbi suruda hoopis fašistlikku riigikorda. Erinevad teooriad on sarnased vaid selles, et inimesi soovitakse salaja koondada ühe suurema valitsuse alla.

Bilderbergi kohtumised said alguse 1954. aastal Hollandis hotellis nimega Hotel de Bilderberg, kust sai grupp ka nime.