Jüri Ratas seab uuele koalitsioonile kolm kriteeriumi: maksusüsteem suures joones ei muutu, tuleb pensionitõus ja venekeelsed koolid jäävad alles

Kuidas sündis koalitsioon Reformierakonnaga?

Olen kuulnud, et Reformierakonna juhatus otsustas nii.

Valimiste ajal Reformierakond kuulutas, et Keskerakond on teinud maksukaose. Kuidas nendega koalitsioonis olla?

Nii nagu ma olen oma erakonna toatajatele ja liikmetele lubanud, siis Keskerakond seisab oma põhimõtete eest. Selleks on sidus ja solidaarne ühiskond. Olen lubanud seda ka oma erakonnaliikmetele sisse, et soovime oma põhimõtteid valitsuskoalitsioonis ellu viia.

Meie positsioon on see, et me ei ole nõus maksusüsteemi muudatusega selliselt, et see sissetuleku ebavõrdsust suurendaks. Me ei ole nõus sellega, et kui räägime eesti- ja venekeelsest haridusest, siis toetame seda, et anname head eesti keele õpet ja läbi selle tõstame noorte keele kvaliteeti. Reformierakond on soovinud ju venekeelsed koolid lõpetada.

Loomulikult seisame pensionitõusu eest.

Reformi lubadus oli kõigile 500 eurot maksuvabastust anda.

Ei saa nõustuda põhimõttega, et läheme jõukamatele tegema maksukingitust. Oleme seisnud kogu aeg selle eest, et just ebavõrdsust vähendada. Seda on ju kiidetud ka Euroopa raportites, et Eestil on õige suund.

Mis maksusüsteemis siis tehakse? Kas nipet-näpet peenhäälestust?

Pensionäridele pensionitõus ja lisa tulumaksuvaba miinimum.

Kas te ise lähete ministriks?

Läbirääkimised pole alanudki Reformierakonnaga. Mis me siin valitsusest räägime? Minu soov on seista Keskerakonna põhimõtete eest. Küsimus pole positsioonides täna.

Kui tugev saab koalitsioon olema? Kas see kestab neli aastat?