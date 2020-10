Jüri Ratas saatis Martin Helmele tänutäheks raske nädala eest tordi

"Me ei tegele vabandamistega," ütles EKRE juht Martin Helme Vikerraadio saates "Uudis+". Samal ajal paistis laualt Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase saadetud tort ja tänukaart, vahendas raadiojaam Facebookis.

Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles, et Ratasele on omane olla sellistes olukordades väga viisakas ning et ta tänas kingitusega tõenäoliselt ka Isamaa esimeest Helir-Valdor Seedrit. Merilai lisas, et Ratas oleks koalitsioonikaaslastele tänukingi saatnud ka juhul, kui valitsus oleks lagunenud.

Ratase saadetud kingitus on märgiline lõpp kriisile, kus siseminister Mart Helme solvas homoseksuaale ja sai Ratase kriitika osaliseks, kuid mille Martin Helme pööras hoopis Ratase vastu, öeldes, et küsimus pole EKRE usaldamises, vaid selles, kas EKRE usaldab Ratast.

"Me ei tegele vabandamistega," ütles EKRE juht Martin Helme Vikerraadio saates "Uudis+". EKRE esimehe Martin Helme laual on peaministri saadetud tort ja tänukaart. Posted by Vikerraadio on Reede, 23. Oktoober 2020

Kriis algas sellest, et EKRE aseesimees, siseminister Mart Helme ütles Deutsche Wellele antud intervjuus, et vaatab homoseksuaale ebasõbralikult, ja soovitas neil joosta Rootsis, kus neisse suhtutakse viisakamalt.

Peaminister taunis eelmisel reedel siseministri avaldust, ent tõelise hoo sai kriis esmaspäeva hommikul, kui Martin Helme keeldus Mart Helmet valitsusest tagasi kutsumast ja heitis kinda hoopis Ratasele endale. "Meie koalitsioonikaaslane kogu oma erakonna juhtkonna tasandil tuleb meile selja tagant kallale meie kõige põhilisemas väärtusküsimuses," ütles Martin Helme. Ta lisas, et küsimus pole siseministri usaldusväärsuses, vaid selles, kas EKRE usaldab peaministrit.

Sellele järgnes tormiline reaktsioon Keskerakonnas, mille liikmed kritiseerisid EKRE-t teravalt teisipäevases Eesti Päevalehes avaldatud artiklis. EKRE-t tabas keskerakondlaste jõuline kriitika ootamatult ja järgmistel päevadel lappisid erakonnad oma suhteid. Läbirääkimisi pidasid eelkõige erakondade esimehed, kuid inforuumis olid ja väidetavalt sattusid aeg-ajalt ka arutelude laua taha Keskerakonna poolt Mailis Reps, Isamaa poolt Urmas Reinsalu ja EKRE poolt Mart Helme.

Eile jõutigi lahenduseni. Valitsus jääb ametisse ja kõigi ametikohad säilivad. Peale selle allkirjastasid kolme erakonna esimehed ühisavalduse, milles nimetati põhiseaduse diskrimineerimist keelavat 12. paragrahvi ja sõnavabadust kindlustavat 45. paragrahvi ning teatati soovist korraldada kevadel abielu mõiste üle rahvahääletus.