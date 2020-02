Jüri Ratas Rail Balticust: ilus ilm on

Ratas: Mina ei öelnud, et kõik on hästi. Mina ütlesin, et inimestel on ilus ilm ja teie ütlete, et lahkhelid, probleemid, hallid toonid.

Saatejuht: Mis see ilm siia puutub?

Ratas: Sest inimesed tahavad positiivseid asju ka näha, mitte ainult.. inimesed tahavad näha ilusaid asju, ja ma ütlen, et positiivsed asjad hakkavad juhtuma. Me näeme ju - Saustinõmmes on see nurgakivi pandud ja asi läheb edasi.

Tõsi on muidugi see, et selles suures investeeringute projektis on muidugi vaja neid kohti, mida on vaja ületada. Ega selle vastu ma vaielda ei saa. Aga see, et seal on ainult probleemid ja lahkhelid ja riigikontroll ütleb ka, et kõik on hullusti.. ei ole ju nii, ei ole nii. Me teeme projekti mis on, ütleme 15 aastat, kui see kõik sai alguse, kui see ühel hetkel lõpeb. Siia vahele jäävad avalikud arutelud, siia vahele jäävad väga keerulised maade omandamised, siia vahele jäävad kindlasti ehitushanked. Kas ehituse kallinemised või odavnemised. Kus on siis see koht.. te tõite sisse Riias kohtumise.. Jah, ka mina ütlesin selle välja, et me juhtimisstruktuuris vajame suuremat efektiivsust, ümberkorraldusi.

Seda me hakkamegi 7. veebruaril Tallinnas arutama, kuidas siis just juhtimisstruktuuris suurendada efektiivsust, eeskätt just selles, et näiteks Eesti puhul meil on see eelprojekt niivõrd detailses staadiumis ette valmistatud, et siin võiks minna lähiaastatel väga paljudesse ehitushangetesse juba sisse. Nii et see saab olema tõesti üks peamisi arutelu kohtasid. Kui te küsite, kuidas ma siis ajakirjanike ette tulen? Noh ma arvan, et ma tulen ikkagi nii, nagu ma alati olen tulnud - tulen töiselt, tulen positiivselt ja ma usun, et me liigume teatud sellistes erinevustes, mis meil on, mis vajavad paikaloksutamist ja ühist positsiooni, kindlasti me liigume seal edasi.

