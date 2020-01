Jüri Ratas Putini kutsumisest Eestisse: toetan seda, et me ei istuks naabriga toa nurkades, vaid hoiaks dialoogi

Küsimusele, mida arvab ta sellest, et Kersti Kaljulaid on kutsunud Tartusse Venemaa presidendi Vladimir Putini, vastas Ratas, et peab oluliseks teineteisega rääkimist, vahendab ERR.

"Ma igal juhul toetan seda, et me ei istuks naabriga toa nurkades, vaid me püüaksime hoida dialoogi. Loomulikult me hoiame seda dialoogi nende väärtuste pinnalt, mis on Eestile olulised ja mis on meie liitlastele olulised," rääkis Ratas.

Venemaa riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski ütles detsembri keskel, et nähtavas tulevikus, on sel Eesti-Vene piirileppel šanss saada ratifitseeritud. "Ma ei võta seda väga tõsiselt, sest aastad on näidanud, et tegelikult ei ole olnud Venemaa riigiduumal seda huvi. Pigem on sellest loobutud," kommenteeris Ratas.

Piirilepet Eesti ja Venemaa vahel peab Ratas aga vajalikuks. Konkreetsus, selgus on parem, seda on vaja. Aga ma ei usu, et lähiaastatel see saaks olema väga tõenäoline," sõnas Ratas.