Jüri Ratas presidendi kriitikast EKRE aadressil: tugevad emotsioonid ei aita meie inimesi ega riiki

Ratase sõnul lasub kõigil Eesti poliitikutel vastutus oma sõnade pärast ja riigi ees. Ta lisas, et igal nende sõnal on avalikkuse ja ajakirjanduse ees esinedes kaal, mida tuleb tajuda ning mille eest vastutust kanda.

"Seepärast on poliitikute kohustus kõnetada kõiki Eestimaa inimesi ning hoiduda nende üksteisele vastandamisest. Vastasel juhul on nende sõnad kasutud," nentis peaminister.

Ratase sõnul võivad tugevad emotsioonid ja teravad laused viia küll mõtte paremini kohale, aga ei aita meie inimesi ega riiki ei kodu- ega välismaal. "Kui suudame inimeste ja poliitikutena neid põhimõtteid silmas pidada, siis saame ühiselt Eestit edasi viia."

Peaminister ütles, et eesmärk on ühiste huvide leidmine ja nende eest seismine omavahel lugupidavalt rääkides ja käitudes. "Mõned nädalad tagasi Eestit köitnud tantsu- ja laulupidu on vaid üks näide, kui palju ühist on eestimaalastel ning kui võimsad me üheskoos oleme," ütles Ratas.

President kritiseeris EKRE-t

President ütles ajakirjale Foreign Policy antud intervjuus, et vihkab EKRE-t nende käitumise eest ja vabandab kuvandi eest, mida see võib anda.

"Ma arvan, et nad on sellel tasemel poliitika jaoks täiesti uued ja nad lihtsalt ei saa aru, mida teevad. Ma loodan, et nad lõpetavad varsti, kui nad seda ei tee, jään ma nende eest vabandama," lisas Kaljulaid.