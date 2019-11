Jüri Ratas: peaministri töö pole see, et kannatada! Tegu on suure au ja vastutusega

Ratas kordas uudistesaates, et kantsler vabastati, kuna koostöö puudus ministri ja kantsleri vahel. "Oli vaja usalduslikku signaali tulevikuks," lausus ta. Ratas rõhutas, et temal isiklikult puudus aga usaldus ministri ehk Mart Järviku vastu.

"AK" ankur Astrid Kannel uuris, kuidas pidanuks siis kantsler käituma, kas kaasa minema Järviku käitumisega. Ratas selgitas, et kunagi ei saa kaasa minna millegagi, mis pole seaduslik (ta ei viidanud, et konkreetselt Järvik käitus ebaseaduslikult, vaid kõneles üldsõnaliselt - toim). Ta viitas, et peabki teavitama riigisekretäri ja peaministrit. Samas lisas Ratas, et kantsler peab tagama ka selle, et koostöö oleks valdkonnas ja valdkonna sees. "Mul ei ole argumenti öelda, et ta ei võiks kunagi töötada riigi teenistuses. Aga täna tuli juhtimiskriisile joon alla tõmmata."

Kannel küsis sedagi, kas kantsleri tagasikutsimine pole ohtlik pretsedent - näitab, et targem oleks hoida suu kinni ja säilitada töökoht. Ratas märkis, et peab rääkima otse poliitikutega ja avalikult. "Ei saa ehitada sellist riiki, kus peame kedagi suukorvistama."

President Kersti Kaljulaid ütles pärast kohtumist Ratasega, et vabandab riigi käitumise pärast. Ratas toonitas, et mõtleb iga hetk Eesti riigi tulevikule ja ametkonnale. Ta viitas, et on peaminister olnud kolm aastat ning koostöö ametnikega hea.

Helmede poolt oli täna signaaliks, et tahetaks muuta avaliku teenistuse seadust, et ametnike riigist saaks poliitikute riik. Ratas sõnas, et seadust on muudetud ka varem, aga praegu mingit kokkulepet tulevaste muudatuste osas pole.