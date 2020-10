Jüri Ratas: peame tekkinud olukorda arutama koalitsiooniga edasi

Kuigi Jüri Ratas ei vastanud täna Delfi ajakirjanikele, soostus ta rääkima Eesti Rahvusringhäälinguga Mart Helme järjekordsest skandaalist.

ERRi ajakirjanik uuris, kas Jüri Rattal oli Mart Helmega kõneledes juttu sellest, et Helme võiks ise tagasi astuda.

"Ma arvan, et eks seda olukorda, mis on hetkel tekkinud, me peame kindlasti arutama edasi. Koalitsiooninõukogu koguneb järgmise nädala alguses, ma usun, et siis soovitakse seda arutada kõikide partnerite poolt," ei andnud Ratas selget vastust. Ratas rõhutas intervjuus, et Helme sõnad on sisutühjad.

"Aga kindlasti see sõnavõtt või see intervjuu minu jaoks on väga häiriv ja olgugi, et ma tean ju, et nende sõnade taga tegelikult tegevust ei ole, see on olnud selline EKRE puhul, et tehakse suur retoorika, aga sisuliselt ju nii ei juhtu. Ja ei saagi juhtuda, sest on selge, et vähemalt tänane valitsus peab oluliseks Eesti inimõigusi ja nende tagamist siin Eestis. Ja kellegi väljaajamist, noh see on absurd, ma ütlen," kõneles Ratas.

"See, missuguseks kujuneb edasine poliitiline käekäik, siin peavad loomulikult kõik partnerid vaatama peeglisse, et kas see soov on edasi minna või ei ole edasi minna. Aga ma veelkord ütlen, et isegi sellised loosungilikud laused või vastused, mida antakse, mis on täiesti absurdsed, mis on täiesti ilma katteta, isegi need kindlasti halvendavad koalitsiooni toimimist kindlasti," lisas ta.

Varasemalt on Ratas ministrite sildistavate ning solvavate väidete kohta resoluutsema hinnangu andnud. 2014. aastal solvas toonane rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ühismeedias toonast haridusministrit Jevgeni Ossinovskit (SDE). "Tema, sisserändaja poeg roosast erakonnast peaks olema üliettevaatlik, aga ta ei teagi vaadata," kirjutas Ligi siis.

Ratas arvas toona, et Ligi peaks kaaluma tõsiselt tagasiastumist. "Jürgen Ligi peab kiiremas korras vabandama nii Jevgeni Ossinovski kui ka kogu Eesti ühiskonna ees. Mina tema asemel kaaluksin väga tõsiselt, kas tal on Eesti ühiskonna silmis usalduskrediiti rahandusministri ametikohal jätkamiseks. See on küsimus ka peaministrile ja Reformierakonnale laiemalt," edastas Ratas. Ligi astus mõned päevad hiljem "töörahu" ning "maine" huvides tagasi.