Jüri Ratas: peame püsima kodus, sest kui viirus tuleb tagasi, siis tuleb see veel kõvema hooga

"Koroonaviiruse puhang on selles faasis, kus on otsus veel eriolukorda pikendada kuni 17. maini," vastas peaminister küsimusele, miks oli vaja eriolukorda pikendada. "Teine põhjus on see, et kindlasti siin vajab valitsus väga selgelt konkreetset juhtimist ja see annab selle juhtimisstruktuuri, sest me oleme kriisis, mis on valdkondadeülene, mis puudutab nii meditsiini, majandust kui ka rahandust, aga ka rahvusvahelist suhtlust. Kui me räägime erimeetmetest, olgu see piirikontroll, Kaitseliidu kaasamine, 2+2 reegel, saarte piirangud - see kõik täna seaduslikult vajab eriolukorda."

Peaminister ütles, et esimesi leevendusi võib oodata juba eriolukorra kehtimise ajal. "Selle nimel me kõik töötame ja ma isiklikult väga loodan, et neid leevendusi saame teha. See tähendab seda, et viirusepuhang seda võimaldab, see tähendab seda, et inimesed järgivad reegleid. Mis need olla saavad? Kindlasti esimesed on, kui me räägime näiteks muuseumitest, eeskätt just muuseumite vabas õhus või vabaõhumuuseumite külastus, kindlasti ka teatud spordi- ja huvialategevus eeskätt vabas õhus." Samas on juba näha, et tänavad on rahvast täis, ilmad on ilusad, viirus taandub, miks peaksime veel kodus püsima, küsis ajakirjanik. "Sellepärast, et kui see viirusenurk ja -tõus tuleb tagasi, siis reeglina on ta alati tulnud tagasi palju kiiremini ja palju suurema tõusuga. Me näeme seda nii mõneski maailma riigis," hoiatas peaminister.

