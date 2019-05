Jüri Ratas ootab, et EKRE talle ministrikandidaati tutvustaks

Merilai selgitas Delfile, et Marti Kuusikust vabaks jäänud ametikoha täitmiseks tuleb esmalt ministrikandidaadi sobivuses veenduda ja ta heaks kiita Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatusel. Seejärel saab kandidaadiga kohtuda peaminister Jüri Ratas.

"Eelmisel nädalal nad (EKRE juhatus - K.R.) kohtusid ja arutasid kahte kandidaati, aga siis minu teada nad loobusid," ütles Merilai. Millal EKRE juhatus uuesti kohtub ning omapoolse kandidaadiga lagedale võiks tulla, ta pakkuda ei osanud.

Ühtlasi lükkas peaministri büroo juhataja ümber kuuldused nagu poleks EKRE ministrikandidaadil õnnestunud taustakontrolli läbida. "See taustakontroll on ülemüstifitseeritud. See on tavaline kontroll, nagu ka ajakirjanikud teevad," rääkis Merilai ja lisas, et selle käigus vaadatakse andmeid avalikest allikatest, sh karistusregistrist. "Ega selle taustakontrolliga, mis ametkonnad annavad, ei kaasne mingit hinnangut inimese sobivuse üle. Need on lihtsad faktid, mille põhjal nii koduerakond kui peaminister peavad otsustama, kas ta on kõlbulik."

Edasisi arenguid kommenteerides sõnas Merilai: "Minu teada on neil (EKRE-l - K.R.) mingid uued mõtted olnud, aga ega peaminister ei saa enne otsustada, kui talle on pakutud välja üks nimi ja ta kellegagi kohtunud," lausus Merilai.

Ta lisas, et kui EKRE omapoolse kandidaadi esitab, kohtub Ratas temaga kiiremas korras. "Eks see asi on siin veninud selle visiidi ja kõige muu pärast."