Jüri Ratas: on esimesi märke, et oleme saamas koroonapuhangut kontrolli alla

"On esimesi märke, et oleme saamas haiguse puhangut kontrolli alla, aga need ei tähenda, et tohime valvsust kaotada. Niiviisi hindasime meie ühist pingutust koroonaviiruse leviku piiramisel Eestis olukorda valitsuses koos terviseameti ja teadusnõukoja esindajatega arutades," märgib ta

"Viimaste päevade andmed kinnitavad, et oleme suutnud pidurdada viiruse levikut kõigis maakondades ja üle 50-aastaste eestimaalaste ehk enim ohustatud elanike seas. Tähelepanu vajavad jätkuvalt haiguse puhang Harjumaal ja Ida-Virumaal ning nakkuse levimine töökohtades. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas."

Ratas rõhutab, et oodatud muutus sai võimalikuks tänu hoolsale, valvsale ja vastutustundlikule igapäevasele käitumisele. Just see määrab, kas koroonaviirust kontrollime meie või hoopis nakkus meid.

Ratas lisab, et valitsuse tasemel jätkatakse tegevustega, mis tagavad, et igapäevane käitumine aitaks järjepidevalt koroonaviiruse leviku vastu. "Otsustamisel on ajutise öise alkoholi müügi piiranguga jätkamine, eneseisolatsiooni lühendamine 14-lt päevalt 10-le ja esimeste haiguspäevade hüvitamine."

