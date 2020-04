Jüri Ratas: näomaskide kandmine peaks saama sotsiaalseks normiks

Ratas võttis olukorra kokku: Eestis on tehtud üle 21 000 koroonaviiruse testi ja tuvastatud ligi 1100 nakatunut. Peaminister pani eestimaalastele südamele: "Meil kõigil tuleb end ülal pidada nii, nagu oleksime ise viirusekandjad."

Ratase sõnul teevad murelikuks peaaegu igapäevased teated inimestest, kes teiste pingutusi kahjustavad. "Ükski ettevõtmine või koosviibimine ei ole väärt seda, et haigus seal märkamatult levida saaks," manitses ta.

Peaminister rääkis ka näomaskidest ning ütles, et pole midagi häbiväärset soovis hoida enda ja teiste tervist. "Näomaskide kandmine peaks saama sotsiaalseks normiks," ütles Ratas. "See ei pea olema meditsiiniline mask. Tarbijakaitseamet on avaldanud õpetuse, kuidas kodus ise maske teha. Juhend on valitsuse infokanalites ja meedias."

Ratase sõnul oleme praegu haiguspuhangu süvenemise faasis, kuid koos pingutades jõuame stabiliseerumiseni ja haigusjuhtude languseni.

"Parem natukene liiga palju karta, kui pärast tõsiselt kahetseda," sõnas Ratas ja lisas, et on tänulik neile inimestele, kes järgivad eriolukorras kehtestatud reegleid.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!