Jüri Ratas muretseb ajakirjandusliku sõnavabaduse pärast ERR-is

"Mind teevad väga murelikuks kerkinud kahtlused rahvusringhäälingu ajakirjandusliku sõnavabaduse osas. Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse roll on küsimusi tekitanud otsuseid avalikkusele selgitada ning veenvalt põhjendada. Me ei saa leppida olukorraga, kus võib jääda mulje, et ajakirjandusvabadus on ohus," kirjutas peaminister Facebookis.

Ta lisas, et Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. "Vaba ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna toimimise lahutamatuks eeltingimuseks. Rahvusringhääling on ja peab jääma oma saadete, programmide ning muude meediateenuste tootmisel ja edastamisel sõltumatuks."

Reede õhtul sai avalikkus teada, et Ahto Lobjakas lahkub "Olukorrast riigis" saatejuhi kohalt. Samuti ei lähe suvel enam eetrisse tema saade "Achtung! Lobjakas". Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare kinnitas ERR-ile, et ei vallandanud Lobjakat.

Hiljuti pälvis Lobjakas negatiivset tähelepanu, kui nimetas "Olukorrast riigis" saates EKRE ministrikandidaate saastaks. ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk mõistis selle hukka.