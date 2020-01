Jüri Ratas Monica Ranna Keskerakonnast väljaheitmisest: puudus usalduslik suhe

"See oli Keskerakonna Tartu linna piirkonna juhatuse otsus ja peamine põhjus oli see, et koostöö piirkonna, juhatuse ja abilinnapea vahel ei laabunud. Seda usalduslikku suhet ei olnud," ütles Ratas Delfile.

Küsimusele, kas Ratas hääletas eile samuti Ranna parteist väljaheitmise poolt, vastas ta, et hääletus oli salajane ja juhatuse enamus oli Ranna väljaviskamise poolt, kaks liiget oli vastu ning üks jäi erapooletuks.

Rand ütles eile, et kuulis enda väljaheitmisest uudisteportaali vahendusel. "Otse ei julgenud kahjuks tõesti keegi seda öelda, et juhatus on sellise otsuse vastu võtnud. Mõne aja eest tuli mulle meili peale teade, et olen Keskerakonna ridadest välja arvatud," rääkis Rand ja lisas, et sealgi puudusid põhjendused, miks ta parteist välja heideti.

Varem on kirjutatud, et Keskerakonna Tartu piirkonna juhil Jaan Tootsil Rannale tööalaseid etteheiteid polnud, aga heidetakse ette vähest suhtlemist piirkonna liikmetega. "Mind väga huvitaks konkreetsed etteheited selle kohta, et ma ei oska suhelda," sõnas Rand eile.

Sisetüli Keskerakonna Tartu piirkonnas ja Ranna väljaheitmine

Septembris sai Jaan Tootsist Aadu Musta asemel Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Näiliselt väikesest parteisisesest muudatusest kasvas suurem verevahetus. Oktoobri esimeses pooles jõudis meediasse, et ilmselt jäävad senised abilinnapead Rand ning Lepajõe töökohast ilma, kuna Toots heitis neile ette, et nad ei tegele piisavalt erakonnaga.

Kui Lepajõe oli oma sõnavõttudes tagasihoidlikum, siis Rand ütles korduvalt, et vabatahtlikult oma ametist ei lahku.