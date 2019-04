Jüri Ratas: Marti Kuusik jääb praegu ametisse, kuna süüdistuste taga pole konkreetseid inimesi

Ratas kohtus eile Mart Helme, Martin Helme ja Marti Kuusikuga. Seejärel näitas peaminister Kuusikule ministriks saamisel rohelist tuld. Nüüd selgitas Ratas, et ta uuris juriidilisi võimalusi. Oligi variant, kas Kuusik annab vande või viiakse avaldus Kadriorgu ning mainitu jääb ministriametist ilma. “Edasilükkamist seadus ette ei näe.”

Praeguseks on teada, et juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust. Saatejuht Katrin Viirpalu küsis, kas nüüdseks on olukord ja Ratase seisukoht muutunud. Peaminister kiitis pikalt ajakirjanduse tööd juhtumi uurimisel. “Kas midagi suutnud muuta oma mõtlemises? Ei ole,” kostis Ratas. “Küsimus on selles, mis on faktid, millele toetuda. Olen kohtunud ministriga ja ta on vaadanud mulle otsa ja öelnud, et ei olnud peres füüsilist vägivalda,” viitas Ratas, et Kuusik eitab süüdistusi. Ta lisas, et see, et politsei ja prokuratuur algatasid uurimise ja menetluse, on väga õige. “Siin on nii ruttu kui vähegi võimalik selgust vaja.”

Nii kaua jääb Kuusik ametisse? Ratas ütles, et nii kaua küll, kui pole konkreetseid inimesi või nimesid, kes lükkaks ümber fakti, mida ütles talle Kuusik.

Eile leidis meedias kajastust seegi, et kui Ratas, Helmed ja Kuusik arutlesid, helistas Kuusik abikaasale. Ka siis eitas too perevägivalda. Viirpalu rääkis, et perevägivalla puhul ei saa ohver tihtipeale olukorra suurusest arugi. Ta küsis sedagi, kas oli ikka õige tegu, et neli meest küsimas ühe naise käest, kas sind pekstakse.