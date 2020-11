Jüri Ratas: Mart ja Martin Helme peavad lõpetama koheselt Eesti ja USA suhete õõnestamise

Ratas kirjutas Facebookis, et Ameerika Ühendriigid on väga tugeva demokraatiaga riik, mille valimised on ausad, vabad ja läbipaistvad. "Võimalikud vaidlused ja kaebused valimistulemuste üle lahendatakse ka seal kohtus, nagu demokraatlikele riikidele kombeks. Nende protsesside ebaviisakas arvustamine pealiskaudse info ja valeuudiste pinnalt ei ole Eesti Vabariigi ministritele kohane," märkis ta.

"Ameerika Ühendriikide rahva tahtel valitud tulevane president Joe Biden on väga teenekas riigimees, kes on lubanud seista kõigi USA elanike eest. Samuti on ta lubanud pingutada, et ühiskonnas tekkinud lõhesid tasandada ning aastate jooksul võimendunud erimeelsused ületada. Need on ausad soovid, millest peaksime õppima ka Eestis. Mina olen Eesti riigi nimel Joe Bidenit Ameerika Ühendriikide 46. presidendiks valimise puhul õnnitlenud," lisab Ratas.

"Martin Helmel tuleb erakonna juhi ja Eesti Vabariigi rahandusministrina mõista, et USA on meie suurim liitlane ja asendamatu strateegiline partner nii Eesti kui Euroopa Liidu jaoks. Mart Helme peaks siseministrina samuti väga hästi teadma, et ilma tõenditeta ränkade süüdistuste esitamine on lubamatu."

Ratas selgitab, et Ameerika rahvas otsustab oma juhid vabadel valimistel ning Eesti jaoks on tugev transatlantiline side ja kahepoolse kaitsekoostöö süvendamine USA-ga olnud alati välispoliitiline eesmärk, olgu võimul vabariiklasest või demokraadist president.

"Ründav retoorika meie ühe olulisima liitlase aadressil on seetõttu äärmiselt vastutustundetu. Mart ja Martin Helme sõnavõtud USA valimistulemusi hinnates ei ole tõsiseltvõetavad ja on isegi absurdsed," rõhutab ta. "Eesti valitsuse liikmed peavad suutma jääda meie suurima liitlase sisepoliitikat kommenteerides tasakaalukaks. Mart ja Martin Helme peavad lõpetama koheselt Eesti ja USA suhete õõnestamise. Andsin sama sõnumi otse edasi ka EKRE esimehele."

Ratas võttis sotsiaalmeedias sõna veidi enne kella 15.30. Saade "Räägime asjast" ise läks eetrisse enne südapäeva. Delfi proovis pärast saadet korduvalt ka Ratasega telefonitsi ühendust võtta, aga tulutult.