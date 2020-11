Jüri Ratas: Mart Helme väljaütlemised ei saanud Repsi tagasiastumise kaalukeeleks

Peaminister tänas Mailis Repsi haridusministrina tehtud töö eest. “Ta on kindlasti oma tööd professionaalselt teinud,” sõnas Ratas. Reps astus Ratta sõnutsi tagasi kahel põhjusel: esiteks oli temal ja ta perel suur surve, teiseks ta tunnistas, et ei oska oma pere- ja tööelu ühildada.

Margus Saar uuris, kas tagasiastumise kaalukeeleks sai Mart Helme väide, et EKRE ei saaks umbusaldamise korral Repsi usaldada. Ratas sõnas: “Kui ma ei oleks täna siin ”Aktuaalse kaamera” stuudios, siis ma küsiksin, kas me oleme sellises huumorisaates? Ei, see ei olnud kaalukeeleks.”

Lisaks kõneles Ratas uutest piirangutest, mis hakkavad kehtima 24. novembrist ja millest Delfi on kirjutanud põhjalikumalt siin.

Ratas kinnitas, et valitsus kas tagab vähekindlustatud peredele maskid või hüvitab nende soetamise. Lisaks on maskide kandmine avalikus ruumis kohustuslik, mida kontrollib terviseamet ilmselt koostöös politsei- ja piirivalveametiga. “Alustatakse hoiatusest ja palvest,” ütles Ratas ja viitas, et esimese rikkumise eest kohe trahvi ei saa.

Lisaks kehtestati piirangud Harjumaa ja Ida-Virumaa teatritele-kinodele ning huviringidele. Kuigi tegevus on piiratud, siis nad kompensatsiooni valitsuselt ei saa.