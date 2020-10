Jüri Ratas Mart Helme kommentaarist homoseksuaalide kohta: selles me kokku ei leppinud

Peaminister Jüri Ratas avaldas täna ühismeedias pöördumise, kus nimetas Mart Helme väljaütlemisi samasooliste paaride ja liberaalsete väärtustega inimeste kohta taunimisväärseks. Delfi avaldab pöördumise täies mahus.

"Loen, et Sa ütlesid Deutsche Welle ajakirjanikule, et Sa ei vaata osade Eesti inimeste peale viisakalt või teed seda koguni ebasõbralikult. Lähtudes selles vaid nende seksuaalsest orientatsioonist. Keskerakond moodustas koalitsiooni, kus me leppisime kokku teistsugustes väärtushinnangutes.

Keskerakonna väärtushinnangud algavad kindlasti Eesti Vabariigi põhiseadusest, mis ütleb üheselt, et kõik meie inimesed on seaduse ees võrdsed. Mitte kedagi neist ei tohi diskrimineerida ning samuti on seadusega keelatud diskrimineerimist või vihkamist õhutada. Eesti Vabariik ei hinda ühtegi Eestimaa inimest lähtudes tema seksuaalsest orientatsioonist ning see ei tohi mõjutada meie riigi või valitsuse suhtumist temasse.

Keskerakonna väärtused on kirjas ka meie ühiselt allakirjutatud koalitsioonilepingus. Oleme koos kokku leppinud, et esindame kõiki Eestimaa inimesi ning edendame hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Me oleme ühiselt lubanud taunida ühiskonda lõhestavat retoorikat. Sinu vastused ajakirjanikule on kõike seda arvestades üheselt taunimisväärsed.

Eesti Vabariigi valitsuse liikmete kohustus on töötada, et kõik meie inimesed elaksid iga päev kasvõi natukene paremini kui eile ning eesti rahvas, kultuur, keel ja riik kestaksid läbi aegade. Seda ei saavuta karmide sõnade või ebasõbralikkusega, vaid mõistmise, koostöö ja lahkusega."

Delfi võttis ka ise ühendust Jüri Ratasega, et pärida, mis saab edasi? Kas Ratas palub Mart Helmel tagasi astuda? Hetkel Brüsselis Euroopa ülemkogul viibiv Ratas lubas mõne aja pärast rohkem selgitada.