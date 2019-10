Jüri Ratas manitses ministreid tähtaegadest kinni pidama

17. septembril saatis riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar peaministrile märgukirja, millega pani mitmele ministrile süüks parlamentaarse kontrolli takistamist.

"Kauaaegse opositsioonipoliitikuna peaksid mäletama, et parlamentaarne kontroll on oluline demokraatia toimimise instrument," meenutas Saar Rattale. "Valitsuse tegevuse kontrollimiseks ning informatsiooni saamiseks on seadusandjad kehtestanud tähtaja, mille jooksul tuleb täitevvõimul rahva mandaadi saanud isikutele vastata."

Seepeale sõnas Saar, et ilmse kahetsusega võib näha, et Ratta juhitava valitsuse tegevuses tähtaegadest mittekinnipidamise süstemaatilist tegevust parlamentaarse kontrolli takistamisel. "Riigikogu 14. koosseisu poolt esitatud 11 kirjalikust küsimusele on seaduses sätestatud tähtajal vastatud ainult ühele."

"Palun mõtle, kas seaduste täitmisele vilistav ja üleolev suhtumine parlamenti on see poliitiline pärand, mida sa soovid endast maha jätta ning milles sa ise tulevikus tööd teha," koputas sotsiaaldemokraatide liider Ratase südametunnistusele.

Ratas kutsus ministrid korrale

Sel teisipäeval saadetud vastuses tõdes Ratas, et riigikogu üks olulisemaid tööülesandeid on tõepoolest täitevvõimu ehk valitsuse tegevuse üle kontrolli pidamine ning lisas, et manitses valitsuse kabinetinõudamisel ministreid tähtaegadest kinni pidama.