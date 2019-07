Jüri Ratas Mali rünnakust: Eesti riik teeb kõik, et aidata kaasa oma kaitseväelaste kiirele taastumisele

"Soovin eile Malis haavata saanud Eesti kaitseväelastele kiiret paranemist ja meelerahu kõigile nende lähedastele. Samad palved palus mul meie võitlejatele ja nende omastele edastada ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Eesti riik teeb kõik, et aidata kaasa oma kaitseväelaste kiirele taastumisele,“ sõnas peaminister.

Eestlaste kõrval rünnakus viga saanud Mali ja Prantsusmaa kaitseväelastele kiiret tervenemist soovides tõdes Ratas, et Eestil on maailmas selge roll ja vastutus. "Toetume igapäevaselt oma liitlastele ja partneritele NATO-s ning Euroopa Liidus. Sellega kaasneb aga vastutus panustada ka riikidesse nagu Mali, et ka sealsetel inimesetel oleks oma kodumaal turvaline elukeskkond ja väljavaated paremaks eluks," kinnitas peaminister.

Eesti osaleb Prantsusmaa juhitaval operatsioonil Barkhane alates 2018. aasta augustist kuni 50 kaitseväelasest koosneva üksusega. Operatsiooni eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja anda seeläbi panus Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ja inimkaubanduse tõkestamiseks.