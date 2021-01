Jüri Ratas: Lutsari solvamine ja mõnitamine on lihtsalt alatu ja kole

"Selline solvav ja mõnitav käitumine on lihtsalt alatu ja kole. Mul on väga kahju, et leidub inimesi, kes nii teevad," kirjutas Ratas oma Facebooki kontol. "Eriarvamusel olemise tõttu kellegi kiusamine on lubamatu."

"Professor Irja Lutsar koos teadusnõukojaga olid mulle COVID-19 kriisi lahendamisel oma nõuannete ja soovitustega äärmiselt suureks toeks. Ta teeb seda tööd südamest ja inimestele ainult parimat soovides," märkis Ratas.

"Tänan südamest nii professor Irja Lutsarit kui ka kõiki teisi teadusnõukoja liikmeid ja Eesti teadlasi, kes on väsimatult olnud abiks nii eelmisele kui on seda ka praegusele valitsusele COVID-19 kriisi lahendamisel."