Jüri Ratas läheb homme Kadriorgu presidendiga pingestunud julgeolekuolukorrast rääkima

"Arutame homme hommikul Kadriorus Vabariigi presidendi kutsel koos välisministri, kaitseministri ja riigikogu väliskomisjoni esimehega pingestunud rahvusvahelist olukorda," kirjutab Ratas Facebookis. "Eesti töötab värske ÜRO julgeolekunõukogu liikmena koos teiste riikidega selle nimel, et pingeid Lähis-Idas maandada ning konflikti edasist arenemist vältida. Eesti huvi väikeriigina on kindlasti see, et julgeolekuolukord maailmas oleks stabiilne, riikidevahelised suhted ennustatavad ning põhineksid rahvusvahelisel õigusel."

Välismeedias kajastatakse, et USA luure on viimastel päevadel jälginud Iraani sõjatehnika, sealhulgas droonide ja ballistiliste rakettide liigutamist. Tunnistatakse, et see võib olla Iraani katse kindlustada oma relvi USA potentsiaalse rünnaku eest või seada neid positsioonidele oma rünnakute korraldamiseks.

USA Põhja-Carolina osariigis asuvast Fort Braggist suundus 600 peamiselt noort sõdurit Lähis-Itta osana umbes 3500 langevarjurist, kellele anti käsk sinna liikuda.

Konflikt sai alguse sellest, kui möödunud reedel tapeti Donald Trumpi käsul kindralmajor Qassem Soleimani.