Jüri Ratas kutsus Boris Johnsonit Eestisse visiidile

Ratas ütles Delfile, et kutsus Johnsonit Eestisse nii digitippkohtumisele kui ka kohtuma Briti sõduritega, ent konkreetset aega, millal Briti peaminister võiks Eestit külastada, kokku ei lepitud.

"Ma loodan väga, et see ühel hetkel saab juhtuma, aga selge on see, et sellel aastal on tal päris palju tegemist Brexitiga ja," sõnas Ratas.

Kohtumise põhiteemadeks oli peaministri sõnul eelkõige koostöö Eesti ja Suurbritannia vahel. "Kui me võtame julgeolekualase koostöö, siis see on tegelikult saanud alguse ju rohkem kui 100 aastat tagasi. Aga tänasel päeval on see tõesti väga tugev, ligemale 850 Suurbritannia sõdurit on tapal, õhuturbemissioon, samuti erinevad sõjalised ülesanded, kus me koostööd teeme," loetles Ratas.

Kõne all oli ka selle aasta lõpuni kestev Briti ja Eesti võitlejate koostöö Afganistanis. "Ma ütlesin, et meil on plaanis seda pikendada," kinnitas Ratas.

Ratas ja Johnson arutasid ka Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, mis praeguse kava kohaselt peaks toimuma 31. oktoobril. Ratase sõnul on kindlasti oluline töötada selle nimel, et Brexit toimuks lepingu alusel ja oleks tagatud Eesti kodanike õigused ning üleminek ettevõtjate jaoks oleks sujuv. "Väga oluline on meie noorele generatsioonile, kuidas saab olema ülikoolide koostöö," märkis Ratas.

"Samas see võimalus, et Brexit toimuks lepinguga, muutub iga päev keerulisemaks ja keerulisemaks," nentis Ratas.

Üheks kohtumise teemaks oli veel ka digikoostöö tervishoius, mis võiks Põhja- ja Baltimaade ning Suubritannia vahel olla Ratase hinnangul tihedam.