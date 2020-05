Jüri Ratas: kuigi oleme koroonaviiruse esimese lainega hakkama saanud, siis valmistume selle naasmiseks

Valitsusjuht Jüri Ratas ei suutnud Saare hinnangul paraku ka viimastel kuudel täita oma sidusama ühiskonna ehitamise lubadust, millega ta õigustas oma peaministritoolile istumist.

"Just riigi otsuste tõttu on täna raskustes paljud inimesed, kelle tööleping lõppes poolte kokkuleppel või enda algatusel. Nad on end avastanud olukorrast, kus nad peavad hakkama saama heal juhul 189 euroga kuus ja ülikeeruline on leida tööd," märkis Saar. "Ja mida peaksid leiva peale panema need hakkajad inimesed, kes töötanud FIE-na ja kellele riik tuleb veidi appi vaid siis, kui nende käive on olnud üle 20000 euro."

Väikeettevõtja jaoks ei ole sidusus see, kui ta peab laenu võttes maksma suurfirmadega võrreldes kolm korda kõrgemat intressi ning pantima oma isikliku vara. "Kas uus sidusus on see, kui põllumeestel jääb saak koristamata, sest valitsus kasutab kriisi ära selleks, et oma võõraviha välja elada?," sõnas Saar.

Kallas: peaministri algatatud arutelu on näiline

Ajal, kui Skandinaavia riigid kaasasid opositsiooni kriisiotsuste juurde, on tänane valitsusliit üritanud parlamentaarset demokraatiat naeruvääristada/ tappa – riigikogus on tagasi lükatud kõik opositsiooni ettepanekud ja spiiker on teinud katseid opositsiooni tasalülitada, lisas Saar.

"Valitsusel on viimane aeg asuda koostööle ja näidata, et nad tegelikult ka mõistavad enda vastutust viia ühiskond kriisist läbi nii, et kedagi ei jäetaks maha," märkis Saar.

Saar tõi oma kõnes välja ka selle, et Eesti inimesed käitusid tervisekriisis targalt, ettevaatlikult ja solidaarselt. "Seda tehtu hoolimata valitsuse tihtipeale segastest, vastukäivatest ja poliitiliselt egoistlikest sõnumitest," lisas ta.