Jüri Ratas koroonapuhangust: Euroopa Liidu liikmesriigid peavad koos pingutama, et pandeemiaga võidelda

Riigipead ja valitsusjuhid arutasid testimist, testimismeetodite vastastikust tunnustamist, ühist lähenemist vaktsiinidele ning liikmesriikide vastastikust abistamist. Viimasel nädalal on uute nakatunute arv Euroopas pea poole võrra kasvanud võrreldes eelmise nädalaga.

Peaminister Ratas rõhutas vajadust keskenduda reisimisega seotud testimisele ja ühistele karantiininõuetele. Valitsus otsustas täna peaministri sõnul vähendada eneseisolatsiooni kestust Eestis 14 päevalt kümnele päevale.

"Selleks, et meie inimesed saaksid turvaliselt reisida ja taas vabalt liikuda, on meil vaja kokku leppida ka testimistulemuste vastastikuses tunnustamises. Testitulemuste kontrollimise teeks lihtsamaks digilahendus," ütles Ratas. "Eesti töötab koos Maailma Terviseorganisatsiooniga lahenduse kallal, et näiteks nii testitulemuste kui ka vaktsineerimissertifikaatide õigsust saaks digitaalselt kontrollida nii Euroopas kui mujal maailmas laiemalt."

Testimisest kõneldes pidas peaminister antigeeni kiirteste paljutõotavateks, kuid tõi nende puhul esile vajadust hoolikalt kaaluda nende toimivust ja kõige sobivamat kasutamist. "Oleme alustanud Eestis antigeeni kiirtestide toimimise kontrollimist," rääkis peaminister.

Peaminister tõi esile ka inimeste liikumisel kontaktide jälgimise hädavajalikkust, sealhulgas piiriülese liikumise korral, ning tervitas kiiret tööd ühise digitaalse reisijate registreerimisvormi loomisel.

Liikmesriikide juhid arutasid veel COVID-19 vaktsiiniga seonduvat. Ratas tõi esile ELi tasandil tehtavat tööd võimalikult laia nn vaktsiinikandidaatide portfelli loomiseks. "Samuti on jätkuvalt tähtis, et Euroopa Liidul on ühine lähenemisviis vaktsiini võrdsele jaotamisele ja vaktsineerimise prioriteetsete rühmade määratlemisel," sõnas peaminister. "Eesti teeb kõik, et olla valmis vaktsiini kasutusele võtma kohe, kui see saabub."

Eesti on ühinenud Euroopa Komisjoni poolt COVID-19 vaktsiinitootjatega AstraZeneca ja Janssen Pharmaceutica NV sõlmitud eellepinguga, et kindlustada Eesti inimestele vajalikud vaktsiinid. Euroopa Komisjonil on COVID-19 vaktsiini soetamiseks erinevas staadiumis läbirääkimised ka ravimifirmadega BioNTech/Pfizer, Curevac, Moderna ja Novavax.