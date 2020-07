Jüri Ratas koroonakolde läitnud tartlasest: tal pole mingisugust vastutustunnet

Koroonanakatumiste arv on Eestis tõusutrendil. Ratas sõnas valitsuse pressikonverentsil, et tema jaoks pole mure selle pärast tulnud vaid viimastel päevadel, ta muretseb kogu aeg. "Nagu teatud aja tagant olen öelnud, viirus pole kuhugi kadunud," lausus ta ja viitas olukorrale mujal Euroopas. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liidu seitsme liikmesriigi puhul on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv 29 või rohkem. Tema sõnutsi on riike, mis paistsid väga eeskujulikud, ent on nüüd silmitsi olukorraga, et suhtarv palju kasvanud ja 0,1 asemel näiteks 10 või enam.

Ratas tõi välja, et kui vaadata viimase kahe nädala statistikat, siis Eesti on praeguseks tagasi seisus, kus olime 22. juunil. Vahepeal oli olukord palju parem. Ta rõhutas, et eneseisolatsiooni kohustust tuleb järgida, mitte käia lõbustusasutustes ja erinevates keskustes, kus palju rahvast. "Pole mingisugust vastutustunnet," ütles ta Tartu viirusepuhangu algataja näitel. Viimati mainitu käis sümptomite kiuste ööklubis Vabank ning mõni päev hiljem testitulemust oodates läks ajaveetmiseks kinno.

"Või tullakse suurele e-spordivõistlusele ja mõeldakse, et pole hullu midagi! See on see, kui keegi unustab ära, et vastutus pole temal enese ees, vaid perekonna ja lähikondsete ees. Kõigi, kellega kokku puutub. Nende hulgas võib olla palju vanemaid inimesi, kes riskigrupis," jätkas Ratas.

Mis puutub välistööjõu piirangutesse, siis Ratase arvates võiks edaspidi inimesi testida juba enne seda, kui nad lennuki peale istuvad. Näiteks ukrainlasi seega Ukrainas.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 686 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 9 positiivset testi tulemust. Tartus juurde tulnud 2 nakatunut on seotud sealse koldega, sinna lisanduvad veel 3 Harjumaa juhtumit, kokku on koldes hetkel 11 nakatunut.

Nakatunute arv võib kasvada, sest hetkel on ainuüksi Tartumaal tuvastatud juba üle 50 lähikontaktse (kellest osad on ka juba haigestunud). Ülejäänud tänaste nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.