Jüri Ratas: kliimatemaatikat ei tohi kõrvale jätta, säästva arengu põhimõte on fookuses

Nädal aega tagasi esitas rahandusminister Martin Helme keskkonnaministrile Rene Kokale ametliku taotluse uurida võimalust, kas Eestil oleks võimalik kasvõi ajutiselt Euroopa Liidu heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist väljuda, et vähendada elektrihinda.

Euroopa Komisjoni seisukoht on aga, et CO2 kauplemissüsteemist ei saa riik välja astuda ei ajutiselt ega püsivalt, ilma et riik astuks välja liidust tervikuna. Ka peaminister ütles täna Vikerraadios, et kauplemissüsteemist lahkuda ega ajutiselt välja astuda pole võimalik.

Saatejuhid Arp Müller ja Mirko Ojakivi küsisid Rataselt, kas Martin Helme konsulteeris enne kauplemissüsteemist väljumise võimaluse uurimist ka Ratasega, mispeale vastas Ratas, et tema sellist kirja saanud ei ole.

Ratas rõhutas veel, et kliimatemaatikat ei tohi kriisiajal kõrvale jätta. “Säästva arengu põhimõte on olnud Euroopas tugevalt laual ja see peab igaljuhul jätkuma, see on fookuses,” ütles ta. "Peame igaljuhul toetuma (kriisist – toim.) taastumisfaasis kliimainvesteeringutele, sealhulgas ka roheleppele."

