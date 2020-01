Jüri Ratas kiiruseületajatest ja roolijoodikutest: näeme selle traagilisi tulemusi üle mõistuse tihti

"Tänane päev tõi aga väga valusa uudise, et joobes kihutaja tõttu kaotasid elu kaks naist ja üheksakuune laps ning samast autost toimetati raskes seisundis haiglasse veel üks inimene. On täiesti võimatu mõista, mis toimus avarii põhjustaja peas ja hinges, kuid tema teo tagajärjed on korvamatud," lisas ta Facebookis tehtud postituses.

"Ma avaldan südamest sügavat kaastunnet avariis hukkunute lähedastele, pereliikmetele ja sõpradele ning soovin vigastatule kiiret paranemist. Hoiame ometi üksteist!"

Täna pärastlõunal juhtus Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 128. kilomeetril raske liiklusõnnetus, kus kiirust ületanud ning tõenäoliselt alkoholijoobes Audi juht sõitis otsa Volvole, milles viibis neli inimest. Avariis hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine ning sõidukis viibinud 58-aastane naine ja üheksakuune laps. Audi roolis olnud 34-aastane mees ja Volvos viibinud 37-aastane naine toimetati haiglasse. Mõlema seisund on raske.