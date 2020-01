Jüri Ratas: Keskerakonnalt ega partei fraktsioonilt ei ole võimalik osta ühtegi seaduselõiku ega punktipügalat

Õhtulehe ajakirjanik Rainer Kerge küsis Jüri Rataselt, kas apteegireformi eest saadud sada tuhat eurot kulus Keskerakonnale marjaks ära, mille peale palus Ratas pöörduda õiguskaitseorganite poole, vahendab Õhtuleht.

"Ma taas otsin kinnitust klatšile," sõnas Kerge.

"Jah, aga mu vastus on väga lihtne: alates ühest sendist ja sellest ülespoole ei ole Keskerakonnalt ega Keskerakonna fraktsioonilt võimalik osta ühtegi seaduselõiku ega punktipügalat. Need uksed ja aknad on tabalukuga kinni," kinnitas Ratas.

