Jüri Ratas: Keskerakonna toetuse langus teeb mind murelikuks, ent töötame jätkuvalt terve Eesti nimel

"Ükski erakond ei saa oma otsuseid langetada pelgalt arvamusuuringutele tuginedes, aga sama vale oleks neid täielikult kõrvale jätta. Loomulikult teeb Keskerakonna toetuse langus viimastes küsitlustes mind murelikuks. Ja loomulikult pingutan selle nimel, et erakonna seniste toetajate usaldus tagasi võita ning meie kandepinda ühiskonnas veelgi laiendada," märgib ta. "Kinnitan, et töötame jätkuvalt nii tööinimeste, perede kui eakate heaolu nimel. Terve Eesti nimel. Tegime seda opositsioonis ja praeguses koalitsioonis ning seisame samade põhimõtete eest kahtlemata ka tulevikus."

Ratas lisab, et on saanud viimastel nädalatel palju kirju, sõnumeid ja telefonikõnesid nii võimaliku koalitsiooni toetajatelt kui vastastelt. "Paraku ei ole poliitikas kunagi võimalik moodustada sellist valitsust, mis omaks kõigi toetust, sest alati jäävad mõned erakonnad ja maailmavaated ka opositsiooni. See on demokraatliku riigikorralduse loomulik osa."

Ta lisab, et peab väga oluliseks meie inimesi lahutavate lõhede tasandamist ning seni ükskõik millisel põhjusel kõrvale jäetud inimeste kaasamist. "Me saame poliitikas ja oma suhtumises välistada ideid või käitumisviise, mis neid mainitud lõhesid meie ühiskonnas süvendavad. Selle juures ei saa me aga välistada inimesi, kes ka nendest, meile isiklikult vastumeelsetest ideedest lahendusi otsivad. Vastupidi. Me peame näitama, et ühiskond muutub meile kõigile paremaks kahekõnes, üksteist kuulates ja austades."

Postimees kajastas, et Keskerakonna toetus on veelgi vähenenud ning nüüd jääb peaministripartei reitingu poolest alla juba ka EKRE-le, kellega Keskerakond koalitsioonikõnelusi peab.