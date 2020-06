Jüri Ratas: Keskerakonna juhatus usaldab ametissejäävat peasekretäri Mihhail Korbi

Ratas tunnistas, et Keskerakonna annetuse skandaali valguses peaks erakond endale tuhka pähe raputama, sest annetuse pärituolu hakati uurima liiga hilja, vahendab ERR.

"Prokuratuur on alustanud meneltust, minu meelest see on õige samm. Aga neid vahendeid, millega erakond saab kontrollida raha päritolu, tegelikult erakonnal ei ole. On ainult küsimuste ja vastuste voor, seda erakond ka tegi, tõsi tegime seda mitu kuud liiga hilja," ütles Ratas.

Ratase sõnul on Keskerakond suurendamas ka erakonnasisest kontrolli, et selliseid asju enam tulevikuks ei juhtuks. Samas ütles erakonna esimees, et juhatus usaldab ametissejäävat peasekretäri Mihhail Korbi.

Möödunud nädalal sõnas Korb Delfile, et töötab peasekretärina seni, kuni teda usaldab juhatus. "Kui juhatus annab mingigi teise signaali, siis loomulikult… Kui nii arvatakse, siis tuleb vastutus võtta, aga imelik on see, et iga asi, mis ei juhtuks, et kohe tuleb vastutus võtta. Annetus sildistati ebaseaduslikuks, annetajat sildistati. Et kohe peab keegi vastutust võtma asja veel välja selgitamata. Mulle selline kiirus, millega meil asjad üritatakse paika panna, mind natuke hämmastab."