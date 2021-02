Jüri Ratas: Keskerakond soovib, et president valitaks ära riigikogu saalis

"Keda näete järgmise Eesti presidendina? Palun teie ettepanekuid konkreetsete nimedena, kuna vastav küsimus kõlab aina sagedamini. Täna tõusetus see riigikogu saalis, kui arutelul oli presidendi rahva poolt otsevalimist puudutav eelnõu," märkis ta Facebookis.

"Seda ammust Keskerakonna ideed proovime ellu viia 2023. aasta riigikogu valimiste järel, kui laual on järgmise koalitsiooni koostöölepe. Tänavu augustis valime järgmise presidendi senise korra kohaselt."

Keskerakonna fraktsioon on Ratase sõnutsi kokku leppinud arutada kandidaatide üle mais. "Eesmärgina näeme, et sel korral oleks valik tehtud riigikogu saalis ja tulevane president liidaks rohkem meie ühiskonda."

Ka Ratase nimi on võimalike kandidaatide seast läbi käinud. EPL analüüsis hiljuti, et Keskerakondlased oleksid kindlasti päri mõttega, et just Ratas või näiteks Mailis Reps riigipeaks.Teisalt on neil tugev parteimärk küljes ja kui rahvasaadikud või valijamehed lähevad salaja valima, ei pruugi reformierakondlased Kallase ja Repsi paktiga kaasa tulla. Võib korduda samasugune farss nagu eelmistel presidendivalimistel: ükski kokkulepe ei pea ja kõik valimisvoorud jooksevad järjest liiva.

Repsi puhul on koormaks ka taak, mille tõttu ta ministriametist lahkus. Täna selgus, et haridus- ja teadusministeeriumi vara võimaliku väärkasutamise suhtes käinud väärteomenetluse käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ja seetõttu uuritakse asja edasi kriminaalmenetluses, kuid kedagi kahtlustatavaks ei ole tunnistatud.