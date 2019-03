Jüri Ratas: Keskerakond ei trügi iga hinna eest koalitsiooni

"Olen nõus seisma nende küsimuste eest ka opositsioonis ja ei trügi iga hinna eest kaolitsiooni," ütles Ratas, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ratas kordas, et Keskerakonna jaoks on oluline pensionitõus, maksumuudatuste säilitamine vähem teenivate inimeste kasuks ja eestikeelne kooliharidus.

Ühtlas viitas Ratas sellele, et Reformierakond on vahetanud koalitsioonipartnereid. "Lähiminevik on näidanud seda, et nad alati vahetavad oma partnereid ja see pole usaldust juurde andnud, vaid võtnud ja nende poolt meedia kaudu antud signaalid tekitavad küsimusi, et kellega ikka soovitakse koalitsiooni minna," rääkis Ratas.

Ratas ütles, et Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Konservatiivse Rahvaerakonnaga tema hetkel koalitsioonikõnelusi ei pea.

Ratas kinnitas ka, et tema jaoks ei ole valus peaministritoolist ilma jäämine ning tal puudu plaan Taavi Aasa asemel Tallinnat juhtima asuda.