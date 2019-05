Jüri Ratas jättis kolm korda jutti "Aktuaalsele kaamera" meeskonna pika ninaga: tema otsestuudiosse intervjuud andma ei tule

Karoliina Vasli toimetaja RUS 50

Foto: Sven Arbet

ERR-i raadio- ja televisiooniuudiste juht Liisu Lass viitas Twitteris, et peaminister Ratas on korduvalt keeldunud "Aktuaalsele kaamerale" otse-eetris intervjuud andmast. Väidetavalt on põhjuseks ajanappus.