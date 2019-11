Jüri Ratas Järviku skandaalist: ultimaatumite esitamise asemel suhtume toimuvasse kannatlikult

"Oleme selle pisut enam kui poole aasta jooksul teinud olulisi otsuseid, aga näinud ka tõrkeid ja muresid," märkis täna kolm aastat tagasi peaministriametisse astunud Ratas.

"Valitsused moodustatakse, kui erakonnad leiavad piisavalt koostöötahet ning programmilise ühisosa, mida koos ellu viia. Koalitsioonid lagunevad, kui kaob koostöösoov. Praegu on kõigist probleemidest hoolimata näha, et partnerid soovivad seda ühist osa väärtustada ning vajadusel kitsaskohtadele ühiseid lahendusi leida," ütles Ratas oma kõnes.

Sama joont on valitsus Ratase hinnangul hoidnud ka maaeluminister Mart Järviku ümber keerelnud skandaali osas. "Selle asemel, et võõbata ruum punastest joontest kirjuks ning ajakirjanduse vahendusel ultimaatumeid esitada, oleme pidanud õigemaks probleemidesse süveneda ning koos oma partneritega lõpuks ainuõige otsuseni jõuda. Ma usun siiralt, et käreduse ja karmuse asemel saavutab poliitikas enam kannatlikkuse ja koostööga," ütles Ratas.

Ratas jättis oma kõnes ilmselt tähelepanuta EKRE erakonnajuhtide juba skandaali varajases staadiumis esitatud ultimaatumi, et kui lahkub Järvik, kukub ka valitsus.