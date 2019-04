Jüri Ratas ERRi töökorraldusest: küsige Helmedelt, mis nad seal muuta tahaks

Peaminister ütles, et tuleb küsida Helmedelt, mida nad oma avaldusega täpselt mõtlesid. Ratas jättis vastamata, mis on ta enda hoiak selles küsimuses.

Taustaks olgu meenutatud, et märtsi lõpus edastas ERR-i nõukogu liige Martin Helme teistele nõukogu liikmetele kirja, milles nõudis kriitiliste ajakirjanike ERRi eetrist mahavõtmist. Toona sõnas Jüri Ratas "Aktuaalsele kaamerale", et poliitikul pole õigust mitte ühtegi ajakirjanikku eetrist maha võtta või öelda, et ta ei saa töötada.

ERRi nõukogu arutas Helme kirja eelmisel nädalal ning leidis, et mingeid samme ajakirjanike suhtes astuda pole vaja. Paistis, et skandaal on vaibumas, ent Mart ja Martin Helme valasid uut õli tulle üleeile oma raadiosaates "Räägime asjast".

Martin Helme leiab, et ERR on institutsionaalselt kallutatud. "See on erinevates formaatides, erinevates kanalites ja toimetustes läbiv." Ta tõi näiteks, et ERRi arvamusportaalis on kuu jooksul olnud vaid üks positiivselt kaldu artikkel koalitsiooni suhtes. Helme lisas, et ka kui üks organisatsioon nii kinni jooksnud, et enesekorrektsioonimehhanism ei ole võimalik, siis tuleb sekkuda. "Organisatsiooni, mis kinni kiilunud, saab parandada ainult väljaspoolt.”

Mart Helme lisas: "Tuleb liigestest lahti raputada ja taas kokku panna." Helmed arutlesid, et ERR kuulub ju avalikkusele. "Riik finantseerib. Riigil on instrumendid, et ümberkorraldusi teha ja need tulevad," lausus Mart Helme. Mida täpsemalt tahetakse teha, ei täpsustatud.