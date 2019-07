Jüri Ratas: EKRE peab lähtuma sellest, et Eestile on oluline Euroopa Liidu ning NATO ühtsus

"Eestis ei ole ühtegi suuremat erakonda, kes oleks seadnud tõsiselt kahtluse alla meie Euroopa Liitu kuulumist. Praeguse valitsuse koalitsioonileping ütleb, et lähtume välis- ja julgeolekupoliitikas Eesti rahvuslikest huvidest, riiklikust suveräänsusest ning rahvusvahelisest õigusest, järgides rahvusvahelisi kokkuleppeid ja ÜRO põhimõtteid," selgitab Ratas sotsiaalmeedias.

EKRE juht Mart Helme väljendas eile heameelt, et Boris Johnsonist saab Suurbritannia peaminister ning lisas, et on valmis nõu andma. "Olen alati valmis jagama kogemusi, mida Ida-Euroopal on pakkuda oma suveräänsuse taastamisel." Välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas märkis seepeale Twitteris, et Helme võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga.

Ratas toonitab nüüd, et Eestile on oluline Euroopa Liidu ja NATO ühtsus ning koostöö. "Näeme Euroopa Liitu ikkagi riikide liidu, mitte liitriigina," lausub ta ja lisab: "Ainuüksi neile põhimõtetele kirjutaksid kõhklusteta alla kõik parlamendierakonnad. Nendele lausetele on kirjutanud alla ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Seetõttu tuleb ka EKRE poliitikutel oma sõnavõttudes ja tegudes mainitud põhimõtetest lähtuda."

Ratase sõnutsi pole meil mingit põhjust otsida Euroopa Liidule ajaloost võrdlusi. "Need oleksid kunstlikud või lihtsalt valed."

Ratas toob ka välja, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust on kurb ja kahetsusväärne. "Sellest on väga raske näha võitu ükskõik millisele osapoolele. Olgu selleks britid, teised liikmesriigid või EL. Samas peame me kõik nende demokraatliku otsusega leppima ning selle tagajärgedega tegelema."