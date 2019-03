Jüri Ratas EKRE-le: naistearstide süüdistamine on lubamatu, see peab lõppema

"Kõigi riigijuhtide roll ja kohustus on viia Eesti elu edasi. Ehitada sidusat, tugevat ning ühtehoidvat riiki ja ühiskonda. Ühiskonda, kus on rohkem mõistmist ja üksteise kuulamist ning vähem vihkamist. Riiki, kus keegi ei tunne, et talle tehakse põhjendamatult liiga. Meie ühiskonda on alati märksa kergem lõhkuda kui hiljem kokku siduda. Seetõttu peab iga poliitik mõistma oma sõnade ja tegude kaalu ning vastutust.

Kahjuks on arutelu niivõrd isikliku ja tundliku teema üle, nagu seda on abort, teinud väga paljudele inimestele alusetult haiget. Ma vabandan kõigi naiste, naistearstide, aga ka meeste ees, keda on see ootamatult tõstatunud debatt haavanud.

Palun EKRE poliitikutel sügavalt järele mõelda ning mõista, et võimalik valitsusvastutuse kandmine ei tähenda seismist ainult oma hoiakute ja tõekspidamiste eest, vaid kogu riigi ja rahva teenimist ning hoidmist. Naistearstide ja naiste süüdistamine inimlikult äärmiselt raskete, kuid sügavalt isiklike otsuste eest on lubamatu. See peab lõppema," kirjutas Ratas.