Jüri Ratas eitab valitsusläbirääkimisi Reformierakonnaga

"Ei, me ei pea Reformierakonnaga mingeid läbirääkimisi," ütles Ratas. Küsimusele, kas ta on viimasel ajal Reformierakonna juhi Kaja Kallasega suhelnud, vastas Ratas: "Ma arvan, et ma ei pea teie portaali kaudu ütlema, kellega ma suhtlen ja kellega ma ei suhtle."

Valitsuse tervis on Ratase kinnitusel hea ja õhkkond töine ning asjalik. Norstati uuringu järgi 18 protsendi kanti langenud Keskerakonna toetuse kohta ütles Ratas, et Keskerakond teeb kõik liidripositsiooni taastamiseks.

Eesti Päevaleht kirjutas laupäeval, et Reformierakonna ja Keskerakonna vahel käivad tõsised läbirääkimised lähiajal uue valitsuse loomiseks. Peamiseks mureks on küsimus, mida teha Jüri Ratasega. Avalikult Reformierakonna ega Keskerakonna poliitikud seda seni kinnitanud ei ole.