Jüri Ratas: Eesti peab oma positsioone USA-s kaitsma. See on põhjus, miks rahandusministeerium on sellise valiku teinud

Ratas rääkis Facebooki otseülekandes, et rahapesu on mõjutanud Eesti kuvandit. "Pole midagi teha. Me peame ütlema, et see rahapesu temaatika on olnud ja selles osas [tuleb] teha kõik selleks, et need pahad teod jätta minevikku ja minna siit edasi on minu arvates ääretult oluline ja vajalik pingutus," sõnas Ratas. "Eesti peab kindlasti oma positsioone kaitsma USA-s selle menetluse raames ja see ongi põhjus, miks rahandusministeerium on sellise valiku teinud".

Eesti Päevalehes kirjutati muuhulgas ka seda, et rahandusministeerium USA advokaadiga sõlmitud lepingut ega hankedokumente ei avalda. Ratas sõnas, et lepingu avalikustamine on igas ministeeriumis iga ministri otsustada ning et praegu on see põhjendatud ärisaladuste hoidmisega.

"Mulle tundub, et nüüd hakatakse selle lepingu valguses tooma seda fooni, et rahapesu vastane võitlus pole oluline. See on fookuses ja tegelikult ma arvan, et see on Eesti ettevõtlusele ja majandusele päris palju kurja ja halba teinud," sõnas Ratas.

Ratas usub, et Eesti tänane positsioon läbi rahapesu andmebüroo ja selle tegevuse aga ka läbi finantsinspektsiooni on saanud palju jõudu juurde. "Tahan mõlemat riigiasutust ka tunnustada ja tänada selles osas," lisas ta.