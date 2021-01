Jüri Ratas: Eesti on Navalnõiga solidaarne ja nõuame viivitamatult tema vabastamist. Euroopa Liit peab kiiresti reageerima

"Oktoobris mõistsime Euroopa Ülemkogus hukka Aleksei Navalnõi vastu toime pandud mõrvakatse ja kutsusime Venemaa ametivõime üles tagama erapooletu rahvusvahelise uurimise, et tuua vastutavad isikud kohtu ette," kirjutab Ratas Facebookis. "Nüüd peeti Moskvasse naasmisel kinni hoopis Navalnõi ise, mis ei aita rahvusvahelisele ja läbipaistvale lahendusele kuidagi kaasa. Opositsioonilisi hääli tuleb kuulata ja nendega dialoogi arendada, mitte neid maha suruda."

Ta lisab, et Eesti on Navalnõiga solidaarne ja me nõuame viivitamatult tema vabastamist. "Peame Euroopa Liidus kiiresti ja tugevalt reageerima."

Navalnõi, kes mürgitati suvel närvimürgiga Novitšok, naasis täna lennukiga kodumaale ja peeti vahetult pärast maandumist võimude poolt kinni.

Veel enne lennureisi algust ütles Navalnõi temaga koos Moskvasse lennanud ajakirjanikele, et "see on parim hetk viimase viie kuu jooksul". “Tunnen end suurepäraselt. Lõpuks pöördun tagasi oma kodulinna," lausus opositsiooniliider.

Ta märkis, et ei usu, et ta maandumise järel arreteeritakse, ja nimetas end süütuks inimeseks.