Jüri Ratas: apteekide sulgemine on kohatu surve avaldamise taktika poliitikutele ja avalikkusele

"Ükski reform ei lähe valutult ja muutused tekitavad tihti vastuseisu. Küll aga on apteekide väga lühikese etteteatamise ajaga sulgemine täiesti lubamatu tegevus," teatas peaminister Jüri Ratas ühismeedias.

"Väga kurb, et kasutatakse selliseid meetodeid oma tahtmise saavutamiseks. See on kohatu surve avaldamise taktika poliitikutele ja ka avalikkusele. Tervisevaldkonnas tuleb alati lähtuda eeskätt inimeste tervisest ja heaolust," lisas Ratas.

"Ilmateenistus on kuulutanud tänaseks välja erakordsed ilmaolud. Sellises olukorras elutähtsa teenuse kättesaadavusega manipuleerimine on lubamatu ja vastutustundetu," märkis peaminister postituses.