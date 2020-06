Jüri Ratas 50 000-eurosest annetusest: vastused oleksid pidanud olema kohe, mitte neli kuud hiljem

"Meie erakonna liikmed on annetajaga korduvalt suhelnud ning jäänud tema selgitustega rahule. Samas otsustasime, et perekonnaõiguslike ja ka paljude teiste tõstatatud küsimuste tõttu ülekantud raha talle tagastada," rääkis Ratas.

"Mulle ja erakonnale teadaolevalt pole selle annetuse juures midagi kriminaalset," sõnas peaminister.

Peaminister ütles, et erakondadel on vähe võimalusi annetuste tausta kontrollimiseks - eelkõige saavad nad veenduda pangaülekandes toodud isikuandmete õigsuses ja vestelda annetajaga tema motiividest. "Seda kõike oleme teinud, aga need vastused oleksid pidanud olema vahetult pärast annetuse laekumist, mitte mai lõpus, kui annetuse tegemisest oli möödas juba neli kuud." Ta lisas, et Keskerakond võtab vastu ainult maailmavaateliselt tehtud ja seaduslikke annetusi.

Ratas ütles, et ebaausal käitumisel pole Keskerakonnas kohta ja inimesed, kes sellest üle astuvad, peavad võtma oma tegude eest vastutuse.

Peaminister ütles erakonnakaaslastele, et Keskerakond peab tegema tööd, et olla usutavam kui teised erakonnad. "Me peame olema veel läbipaistvamad kui meilt oodatakse, me peame olema päriselt ausamad ja siiramad kui meie konkurendid. Me peame olema ka töökamad ja me peame olema ka sisukamad."