Jüri Luik: WHO on koroonakriisi ajal näidanud end väga nõrgana ja suurriikide mängukannina

"Nüüd on vaja leida tööriistad, mida kasutada, kui tuleb järjekordne kriis," vahendab ERR Luige öeldut. "Või kui jätkub seesama kriis sügisel."

Ta lisas, et Euroopa Liidul peaks olema sõltumatu ekspertiis epidemioloogilistes küsimustes, sest WHO, kes peaks selliste asjadega tegelema, on kahjuks näidanud end väga nõrgast küljest ja näib olevat suurriikide mängukann.

Liikmesriikide kiire kapseldumise ja piiride sulgemise kohta märkis Luik, et tegu oli erakordse kriisiga ning keegi polnud nii laiaulatuslikuks pandeemiaks valmis.

"Tegu oli ülemaailmse kriiisiga ja seetõttu ei käivitunud mehhanismid, kus aidatakse ühte, kahte, kolme, nelja liitlast."

Majanduskriisile reageeriti Luige hinnangul paremini, kuid liikmesriikide majanduses saavad siiski nii palju pihta, et kaitsekulutuste hoidmine Euroopa riikides, rääkimata suurendamisest, saab väga keeruline olema. "Positiivne muudatus, mis on viimase aja jooksul Euroopa riikide kaitse-eelarvetes olnud, on tõsiselt ohus," märkis Luik.

