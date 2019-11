Jüri Luik võttis Ursula von der Leyenilt teatepulga üle

Luige sõnul on palju räägitud Euroopa strateegilisest autonoomiast kaitseküsimustes ehk sellest, et Euroopa peab olema valmis võimalike konfliktide korral ka ise reageerima. „Euroopa kaitsepoliitikat aitab olulisel määral kujundada Euroopa Rahvapartei – kõige mõjukam üle-euroopaline poliitiline jõud. Seetõttu on väga oluline kooskõlastada EPP-sse kuuluvate kaitseministrite vahel ka kaitseküsimusi,“ rääkis minister.

Lisaks väljendas Jüri Luik heameelt, et EPP kaitseministrite eelmisest eesistujast Ursula von der Leyenist sai Euroopa Komisjoni president. „Me kõik tunneme Ursula von der Leyenit väga hästi ja me oleme täiesti kindlad, et ta teeb head tööd pidades teiste väljakutsete juures silmas ka Euroopa kaitseagendat."

Isamaa erakond kuulub Euroopa Rahvaparteisse, mis on Euroopa suurim paremtsentristlikke, konservatiivseid ja kristlik-demokraatlikke erakondi koondav poliitiline jõud.