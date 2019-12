Jüri Luik: Venemaa on nüüd uuesti oht ja vajadus NATO järele on tugevam kui kunagi varem

Luik rääkis liitlassuhetest saates "Välisilm", vahendab ERR. Küsimusele, kas Mart Helme (EKRE) lobises mingi saladuse välja, kui ta Soome ajakirjanikele "plaan B-st" rääkis, kinnitas Luik taas, et mingit plaan B-d ei ole, kuid ette võib kujutada, mis valikud Eestil ilma NATO-ta võiksid olla.

"Me kujutame ette, mis valikud on – kui ei ole NATO-t, siis on Euroopa Liit, on võimalik mingi Põhjamaade koostöö, aga selge on see, et ükski nendest teistest variantidest ei taga heidutust. Ainus reaalne heidutus on see, kuhu on kaasatud ka Ameerika Ühendriigid," rääkis kaitseminister.

Ohu kohta, et NATO võib kaotada liikmesriikide lahkhelide tõttu oma tõsiseltvõetavuse, vastas Luik, et tema seda ohtu ei taju. "Venemaa on nüüd uuesti oht ja vajadus NATO järele on tugevam kui kunagi varem. See on raamistik, mis hoiab koos Euroopa kaitset – riikide kokkulepe, mis hoolimata sisepoliitilistest värelustest aitab strateegilist eesmärki edasi ajada," ütles Luik.