Jüri Luik vastuseks Helmele: ärme heida juba loodut kergel käel kõrvale. Selged pole uue kriisireservi ülesanded

"Hindan kõrgelt senist koostööd PPA ja kaitseliidu vahel ja usun selle jätkumisse. Eesti on väike riik ja vabatahtlike reserv pole ammendamatu. Tihti võrreldakse neis aruteludes kaitseliidu vabatahtlikke professionaalsete politseinikega. See võrdlus pole täpne, kriisireservi puhul on jutt ikka vabatahtlikkest, keda tuleb pidevalt koolitada, õppusi korraldada, varustada," märkis ta.

"PPA vabatahtlike reservi loomine ei tohi kahjustada riigi sõjalise kaitse korraldamist. Eestil on reservarmee, mistõttu on oluline, et kaitsevägi saaks kriisi korral rakendada koheselt kõiki kaitseväelasi ja reservväelasi. Praeguse eelnõu järgi vabastab kriisireservi kuulumine kaitseväekohustuse täitmisest. Kui on soov kaasata inimesi, kellel riigikaitselisi kohustusi pole, siis tuleb nii öelda. Tähtis on, et uute struktuuride loomisel ei kahjustataks aastakümnete jooksul ülesehitatud reservarmee süsteemi."

Luige sõnutsi võib kaitseliitu kasutada üle Eesti nii sõjaliste ülesannete täitmiseks kui tsiviilkriiside lahendamiseks. "Ärme heida juba loodut kergel käel kõrvale. Selged pole uue kriisireservi ülesanded. Igasugune rünnak, kaasa arvatud hübriidrünnak, Eesti riigi vastu on sõjategevus ja see on kaitseväe tõrjuda. Seda ka juhul, kui ründavad nö. rohelised mehikesed, kes pole ju tegelikult mingid mehikesed, vaid naaberriigi sõjaväe eriüksused."

Täna kinnitas Helme, et siseministeerium ei taha kelleltki midagi ära võtta, vaid sisekaitse reservi tahetakse võtta neid inimesi, kellel pole muid riigikaitselisi kohustusi.

"Meie soov on luua sünergiat, mitte midagi ära võtta, vaid, vastupidi, juurde anda," ütles Helme.