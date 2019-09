Jüri Luik USA rahata jäämisest: ameeriklased on meile piisavalt raha eraldanud

Luik ütles, et kuivõrd USA on viimase nelja aastaga Eestile eraldanud üle 200 miljoni dollari, on eelpool mainitud eralduse näol selle kõrval üsna väikese summaga.

"Rõhutaksin, et tegemist on Ameerika ühendriikide rahaga, mis eraldatakse meile koostöö raamides. Kindlasti ei nõrgenda see (edasi lükkamine - toim) kuidagi meie ja Ameerika ühendriikide vahelist koostööd," ütlesLuik tänasel valitsuse pressikonverentsil.

Luik kinnitas, et tegemist oli rahaga, mis oli seotud kahe Eestisse rajatava julgeoleku objekti ehitamisega. "Mis objektidest on juttu, seda juba nägite (eile - toim) "Pealtnägijast"," ütles Luik.

Washington Post kirjutas, et Pentagon võtab president Donald Trumpi Mehhiko piirimüüri ehitamiseks raha ära muu hulgas ehitusprojektidelt Euroopas, mis oli mõeldud liitlaste aitamiseks Venemaa vastu. Leht mainis rahata jäänud projektide hulgas ka erivägede ja nende väljaõppe jaoks mõeldud objekt Eestis.

Eile tutvustas kõnealust erivägede baasi "Pealtnägija". Baasi ehitamist ja eriväelaste viibimist Eestis pidi USA valitsus toetama 15,7 miljoni dollariga. See pidanuks esialgu valmima 2020. aastaks.

Ametlikult ütleb Pentagon, et need projektid on edasi lükatud, aga et neid saaks tulevikus jätkata, peab kongress neile uuesti raha eraldama. Vabariiklaste juhitud senat on nõustunud seda tegema, aga demokraatide juhitud esindajatekoda mitte.

Kui kongress keeldub ehitusprojekte finantseerimast, jäävad need põhimõtteliselt ilma rahata.