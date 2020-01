Jüri Luik raketirünnakust: Eesti kontingendi liikmed ei ole Iraagis viga saanud

"Saame kinnitada, et Eesti kaitseväelastega Iraagis on kontakt saavutatud ning ükski kaitseväelane ei ole viga saanud," kinnitab kaitseminister Jüri Luik. Juba mitme päeva jooksul olid Al-Asadi baasis kasutusele võetud kaalukad väekaitsemeetmed ning rünnaku hetkel ei viibinud Eesti kaitseväelased baasis.

Ameerika Ühendriigid kinnitasid Eesti aja järgi kell 00:30 alanud rünnakut Al-Asadi ja Erbili baasidele, ent pole veel jaganud infot kahjustuste ja võimalike ohvrite kohta.

"7. jaanuaril umbes kell 17.30 (Eesti aja järgi 8. jaanuaril kell 00.30) tulistas Iraan rohkem kui tosin ballistilist raketti USA üksuste ja koalitsioonijõudude pihta Iraagis," ütles USA asekaitseminister Jonathan Hoffman.

"On selge, et need raketid tulistati Iraanist ja et sihtmärkideks olid vähemalt kaks Iraagi sõjaväebaasi Al-Assadis ja Irbilis, kus paikneb USA ja koalitsiooni personal," lisas ta avalduses.

Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham ütles, et president Donald Trump on olukorrast teadlik ja jälgib seda. Presidendi juures viibisid ka välisminister Mike Pompeo ja kaitseminister Mark Esper, samuti asepresident Mike Pence.